شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تفتح باب تسجيل استمارة "1 سرى" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا بشأن الاستعدادات لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بإتاحة الموقع الالكتروني لتسجيل استمارة 1 سري للعاملين بالمدارس الثانوية العامة والإعدادية، ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك للترشح للعمل بلجان سير امتحان شهادة التمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي 2022/2023.

وأشارت وزارة التعليم، أنه سيتم فتح الموقع الالكتروني بداية من يوم الأربعاء 1 مارس طبقاً للمجموعة النوعية لوظائف الكادر (لفتون 155 لسنة 2007 للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين، وملاحظين، وأعضاء التطوير التكنولوجي الخ...) ويتم ترشيح المعاونين ( الإداريين) من الفئات التي لا ينطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر.

وشددت بالتنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية التابعة للمديريات بسرعة اخطار جميع المدارس الثانوية والاعدادية بموعد إتاحة الموقع الالكتروني، والتنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والاعدادية فقط بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتعقد الامتحانات وفق الضوابط التالية:

- تعقد الامتحانات 10 يونيو المقبل.

- 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.

- ستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.

- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

- يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان.

- التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

- ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع.

- ستكون الأسئلة من المنهج الدراسى حيث يتم توزيع جزئيات الامتحان على المنهج الدراسى.

- تتم الامتحانات فى لجان داخل المدارس ولا يسمح باصطحاب الطالب لأى وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.