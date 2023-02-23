شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن حى الزمالك فى السادسة مساء غد ولمدة 12 ساعة لأعمال صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم بميدان عبد المنعم رياض أسفل كوبرى 6 أكتوبر، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن منطقة الزمالك، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 2023/2/24 حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت الموافق 25-2-2023.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، مؤكدة أنها قامت بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

وشهدت منطقة ميدان عبد المنعم رياض بكورنيش القاهرة، منذ أيام، كسر ماسورة مياه بالقرب من موقف السيرفيس، المغذية لمنطقة الزمالك، حيث تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي صباح اليوم أعمال إصلاح ماسورة مياه بمنطقة عبد المنعم رياض بحي غرب.

ودفعت شركة مياه الشرب بالقاهرة بفرق الطوارئ ومعدات الحفر والإصلاح، كما تم قطع الخدمة عن عدة مناطق، وأكدت شركة المياه أنه من الممكن طلب سيارات مياه صالحة للشرب من خلال الخط الساخن.