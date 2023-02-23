شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تختتم مناقشة مشروعات تخرج طلاب الدراسات العليا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، عدد من مشروعات التخرج لطلاب الدراسات العليا.

ضمت لجنة التحكيم الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا، والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة، والدكتورة بسنت مراد الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون والدكتورة حياة بدر المرشد الأكاديمى على برامج الدبلوم والماجستير المهنى بالكلية.

وقدم طلاب الدراسات العليا 3 مشروعات وهي: فيلم درامي قصير بعنوان "نادية" لطلاب الدبلوم المهني في الإنتاج التليفزيوني، وفيلم درامي قصير بعنوان "عودة آدم" لطلاب الماجستير المهني في الإنتاج التليفزيوني، وفيلم وثائقي بعنوان "سر القطة السوداء" لطلاب الماجستير المهني في الإنتاج التليفزيوني.

وأشادت لجنة التحكيم بمشروعات الطلاب، والتنوع والثراء فيها، وتناولها موضوعات مجتمعية هامة عبرت عن أفكار مختلفة.

واختتمت فاعليات المناقشة بتكريم المخرج مجدي أبو عميرة، تقديرًا لمشاركته وجهده المبذول في تحكيم مشروعات التخرج.



جانب من مناقشة المشروعات



مناقشة مشروعات التخرج