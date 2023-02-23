شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تقدم الرعاية للسيدات طوال فترة الحمل وبعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم خدمات صحية ذات جودة عالية بكافة مراكز ووحدات الصحة بالجمهورية .

وتابعت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم : رعايتك طول فترة الحمل وبعد الولادة بـ 42 يوم علينا واستكملت : مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، تقدم الكشف والمتابعة والعلاج للأمراض المنتقلة من الأم للجنين مجانًا.

ووجهت السيدات لزيارة أقرب وحدة صحية من الساعة 8صباحًا حتى 2 مساءً.

أكد الدكتور فوزى فتحى المدير التنفيذي لمبادرة صحة الأم والجنين، أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا للإحالة لفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وقال الدكتور فوزي فتحي، إن المبادرة بها أكثر من 4000 فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي، وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، موضحًا أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتي يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ2 ظهرًا.

ولفت إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء فحصوات متقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».