شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركزى للمحاسبات يستقبل وفد مكتب المراجع العام بأوغندا للاستفادة من التجربة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وفدًا رفيع المستوى من مكتب المراجع العام بأوغندا ضم أعضاء اللجنة البرلمانية للشئون المالية لدى البرلمان الاوغندي، للاستفادة من التجربة المصرية في حوكمة اعمال الرقابة المالية وللتعرف على الأطر القانونية التي تنظم العلاقة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والسلطات النيابية.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه مصر نحو دعم علاقات التعاون بمختلف الدول الافريقية واستجابتها إلى تعزيز كافة الجهود الرامية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بالقارة الافريقية.

وجاءت زيارة الوفد الاوغندي بناء على طلب المراجع العام بأوغندا للاستفادة من التجربة المصرية في حوكمة اعمال الرقابة المالية وللتعرف على الأطر القانونية التي تنظم العلاقة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والسلطات النيابية.

واستجابة للمطلب الاوغندي نظم الجهاز المركزي للمحاسبات أربع جلسات نقاشية بمقر الجهاز مع الجانب الاوغندي خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجاري، تم خلالها استعراض الأطر القانونية ومنهجيات وأساليب الرقابة المالية ورقابة الأداء للقطاعات الاقتصادية والخدمية، وللتفتيش الفني على اعمال المراجعة ومراقبة الجودة، وآليات التعاون والعمل المشترك بين سلطة البرلمان والجهاز الأعلى للرقابة المالية في سبيل حماية المال العام وحوكمة الأداء لدى القطاع العام والحكومي.

وفي ختام الجلسات النقاشية أعرب الجانب الاوغندي عن عميق امتنانه لمصر واعتزازه البالغ بزيارة الجهاز المركزي للمحاسبات والتي أتاحت له فرصة التعرف على تجربة فضلى في الرقابة المالية والتزود بالعديد من جوانب الخبرة الفنية المتوافرة لدى الجهاز في القضايا الشاملة ذات الصلة بنشاطه الدولي.

ومن جانبه أعرب المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز عن تقديره للجهاز الأعلى للرقابة المالية بأوغندا وعن انفتاح الجهاز المركزي للمحاسبات على كافة سبل التعاون المشترك مع نظيره الأوغندي في مجالات التدريب الفني وتداول الخبرة المهنية.