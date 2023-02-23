شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإقليمى يتغلب على التحديات.. أبرز تصريحات وزير الرى باحتفال "يوم النيل" والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز تصريحات سويلم خلال الاحتفال:
1- مصر لديها إرادة صادقة وعزم على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل.
3-- مصر تعتمد كليا على مياه نهر النيل، وتواجه تحديات تتعلق بندرة المياه نتيجة محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية وتأثيرات مشروعات أعالى النيل على دول المصب .
4- التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل يتغلب على التحديات التى تواجه الموارد المائية.
5- رؤية مصر أن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الاعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب فى إحداث ضرر لدول الجوار.
6 - التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل مستمر في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات.