شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإقليمى يتغلب على التحديات.. أبرز تصريحات وزير الرى باحتفال "يوم النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاحتفال السابع عشر بيوم النيل، والذى أقيم أمس فى نيروبى بكينيا تحت شعار "تعزيز التعاون بحوض النيل .. تنمية مستدامة تراعى تغير المناخ"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الكينى وعدد من الوزراء والسفراء ممثلى دول حوض النيل.

وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز تصريحات سويلم خلال الاحتفال:

1- مصر لديها إرادة صادقة وعزم على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل.

2- التعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون فى إطار قواعد القانون الدولى حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن فى خطر.

3-- مصر تعتمد كليا على مياه نهر النيل، وتواجه تحديات تتعلق بندرة المياه نتيجة محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية وتأثيرات مشروعات أعالى النيل على دول المصب .

4- التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل يتغلب على التحديات التى تواجه الموارد المائية.

5- رؤية مصر أن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الاعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب فى إحداث ضرر لدول الجوار.

6 - التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل مستمر في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات.