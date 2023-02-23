شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة العامة لأطباء الأسنان تفتح باب شراء البنج لطلبة الجامعات بالكارنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة التحول الرقمى بالنقابة العامة لأطباء سنان مصر، فتح باب طلب البنج من خلال تطبيق النقابة العامة للطلبة المصريين الملتحقين بكليات طب الأسنان في الجامعات منها جامعة الإسكندرية وجامعة كفر الشيخ وجامعة MTI

وأكدت النقابة عبر صفحتها الرسمية أنه ‏على الطلبة الراغبين في شراء البنج ‏التسجيل على تطبيق نقابة أطباء أسنان مصر، ‏بصورة كارنيه الجامعة ‏وإدخال الاسم بالكامل، والرقم القومي، والإيميل، ورقم المحمول الخاص بهم.

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ويستطيع الطالب المسجل أن يطلب علبة بنج مصري كل ثلاثة أشهر، يدفع ثمنها ببطاقة ائتمان أو عن طريق محفظة إلكترونية، ويتم التسليم بالكارنيه داخل الجامعة، ويتم فتح باب طلب البنج للطلبة الأجانب الملتحقين بكليات طب الأسنان في هذه الجامعات في التحديث المقبل، وأهابت بباقي الجامعات ضرورة وسرعة إرسال الكشوف الخاصة بطلبة الفرقة الرابعة والخامسة والامتياز، حتي نتمكن من فتح التسجيل والطلب لهم من خلال التطبيق في أسرع وقت.

جدير بالذكر أن آخر تحديث لأعضاء النقابة وصل له 85 ألف طبيب أسنان حيث زاد عدد أطباء الأسنان للضعف منذ عام 2013 حتى الآن.