شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قطار ينقذ الركاب من كارثة بعد عبور سيارة نقل أمامه بشكل عشوائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت هيئة السكة الحديد عبور سيارة نقل من مكان غير معد للعبور وتسير علي القضبان بالقرب من مزلقان محطة معصرة ملوى علي خط أسوان / القاهرة وتم الرباط عليها من قائد القطار رقم 991 قبل أن يؤدي هذا العبور الخاطئ إلى كارثة لولا يقظة قائد القطار وقد تم إبلاغ الشرطة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الهيئة في بيان لها أنه علي الرغم من مناشدة الوزارة المستمرة عبر وسائل الاعلام المختلفة، للمواطنين وقائدي المركبات بخطورة عدم الالتزام بتعليمات السكك الحديدية وخطورة العبور من الأماكن غير المعدة للعبور وضرورة العبور من الأماكن المخصصة للعبور والتى تشرف عليها هيئة السكك الحديدية ، إلا أن البعض مازال يخالف ذلك.

وأطلقت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، الحملة الإعلامية لتوعية قائدى المركبات بالابتعاد عن السلوكيات الخاطئة خلال التعامل مع مرفق السكك الحديدية وذلك حرصاً منها علي أمن وسلامة المواطنين وحفاظاً علي الأرواح والممتلكات العامة وعدم تعطيل مسير القطارات.