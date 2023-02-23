شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: بدء تسجيل رغبات تكليف دفعة 2023 على موقع وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الأطباء، اليوم، الخميس، فتح موقع وزارة الصحة والسكان لبدء تسجيل الرغبات الخاصة بدفعة تكليف الأطباء البشريين مارس 2023 .

وفى هذا الصدد كررت نقابة الأطباء مطالبة مسؤلي وزارة الصحة بتحسين أوضاع العمالة في المناطق النائية حتى يكون عامل جذب للأطباء للعمل في هذه المناطق التى تعانى من عجز شديد وعزوف عن العمل بها.

قال الدكتور أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو لجنة الشباب أن هذه المطالبات تأتي بعد تلقي نقابة الأطباء خلال العام الماضى كثير من شكاوى أطباء التكليف 2022، وقد تم مخاطبة مسؤلي وزارة الصحة بذلك ومحاولة عقد أكثر من لقاء وتشكيل لجنة مشتركة بين النقابة والوزارة لحل هذه المشاكل.

وأضاف الدكتور أحمد السيد أنه لم تحدث انفراجة فى هذا الأمر مما يشكل ناقوس خطر واتجاه فى أوساط أطباء التكليف للعزوف عن التسجيل فى المناطق النائية فى حالة عدم وجود حلول لهذه المشكلات، مشيراً إلى تصدر محافظة اسوان وبالأخص إدارة ادفو غرب في شكاوى الأطباء خلال العام الماضي من سوء الأوضاع وانتقاص أجورهم، وتمثلت مش هذة الشكاوى:

1_ حوافز المناطق النائية واختلافها من إدارة لأخرى وفارق ملحوظ دون وجود مبرر قانوني.

2_ تأخير صرف مقابل النوبتجيات، وأحيانا عدم صرفها مطلقاً، مما يمثل عبء مادي خاصة على الأطباء المغتربين وفي ظل ارتفاع الأسعار الكبير ومنها ارتفاع أسعار وسائل المواصلات.

3_ توفير السكن المناسب، ومطالبة بعض الأماكن للأطباء بدفع مبالغ كبيرة في فواتير كهرباء متأخرة على سكن الاطباء.

4 _ حركة النيابات الأخيرة الخاصة بالمناطق النائية والتي سلبت الأطباء أي مميزات مقابل عملهم بالمناطق النائية.

ليجد الأطباء ان جميع حوافز ومميزات الناءى قد سلبت منهم.

وطالب الدكتور أحمد السيد وزارة الصحة بسرعة إيجاد حلول لهذه المشكلات وتحسين بيئة العمل حتى لا تلقى المناطق النائية عزوف من الأطباء عن العمل بها.