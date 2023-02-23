رئيس هيئة الصحفيين السعوديين: الروابط بين مصر والمملكة قوية وقادرة على مواجهة التحديات

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب السعودى الكبير رئيس هيئة الصحفيين السعوديين،خالد بن حمد المالك بالعلاقات الطيبة التى تربط مصر والسعودية والإنجازات الكبيرة في السنوات الأخيرة.. مؤكدا أن الروابط التي تربط بين البلدين قوية ومتينة وقادرة على مواجهة التحديات وترسيخ التعاون المشترك في كافة المجالات خصوصا الإعلام .

جاء ذلك خلال استقبال الكاتب السعودى الكبير خالد بن حمد المالك في منزله، الوفد الإعلامي المصري الذي قدم له التهنئة لفوزه بحائزة شخصية العام الإعلامية لعام 2023، وضم الوفد برئاسة رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر ، المستشار محمود فوزى الأمين العام والأساتذة أحمد الطاهري رئيس تحرير روزاليوسف ورئيس قطاع الأخبار بالمتحدة والإعلامية عزة مصطفى عضو المجلس الأعلى للإعلام وأحمد نديم نائب رئيس شبكة cbc ومحمود علواني.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد منحه جائزة الرواد لعام 2022 ، تقديرا لدوره الكبير في خدمة القضايا العربية والاسلامية ، مما جعله جديرا بتولي منصب رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية، وكرم بالعديد من الأوسمة والجوائز، خرج من عباءته الصحفية عددا من مشاهير الإعلام ورؤساء التحرير، تجاوزت خبرته الصحافية نحو 50 عاماً.