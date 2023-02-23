شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية القوى العاملة فى أسوان تعلن توفير 30 فرصة عمل لذوى همم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بأسوان، توفير 30 فرصة عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة ورعايتها رعاية كاملة، وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة ولائقة لها ودمجهم بسوق العمل، ومتابعة المنشآت والتأكد من استيفاء نسبة الـ5% من إجمالى العاملين بها من تلك الفئة.

وأوضح مدير المديرية فوزى صابر أن المديرية تقوم بمتابعة ترشيح راغبى العمل على هذه الفرص، وتُجرى المقابلات بديوان عام المديرية واستكمال أوراق المرشحين وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين.

جدير بالذكر أن مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، أعلنت تنظيم ملتقى توظيفى مصغر بمختلف التخصصات بأربع شركات قطاع خاص، يوفر 150 فرصة عمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وأشار عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة، أنه حضر الملتقى الشباب الراغب فى العمل من جميع المؤهلات، حيث شملت فرص العمل المتاحة المهن التالية: مدير تخطيط، مندوبين مبيعات، عمال إنتاج، فنيين صيانة، فنيين كهرباء، مهندسين كهرباء، مهندسين صيانة، لحام، وسيتم توفير تأمينات اجتماعية وصحية ووسائل مواصلات وانتقالات وكافة الحقوق القانونية توفر للمقبولين وجارى متابعة استكمال إجراءات التعيين لجميع المتقدمين من راغبى العمل.



توفير 30 فرصة عمل لذوى همم فى أسوان



توفير فرص عمل لذوى همم فى أسوان