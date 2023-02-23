شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعريفة الركوب من محافظات القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتستقبل العاصمة الإدارية موظفي الوزارات والجهات الحكومية بحى الوزارات، ليتم نقل العمل بشكل رسمى من العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتزامن مع ذلك وضعت وزارة النقل شبكة مواصلات تعتمد على النقل الجماعى من محافظات ومدن القاهرة الكبرى، بواسطة الاتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعى مع تحديد التعريفة الركوب من كل منطقة وتحديد خطوط السير.

وينشر الخليج 365 أسعار تذاكر الركوب للعاصمة الإدارية الجديدة والتي تبدأ من 20 جنيه حتى 30 جنيه، ونعرضها في النقاط التالية.