شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض مع مسئولى شركة "سكاتك" النرويجية تنفيذ عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدبولي: يوجد تعاون كبير وبنّاءٌ بين الحكومة المصرية والشركة النرويجية .. ونُعْوُل كثيرًا بمزيد من الطموح على تعاون أوسع "سكاتك" تعرض مشروعًا للربط الكهربائي مع أوروبا مدعومًا من حكومة مملكة النرويج مناقشة مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي تشجع المطورين بقطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء عرض اتفاقية تطوير مشترك لمشروع الأمونيا الخضراء بين "سكاتك" مع القابضة للبتروكيماويات و"موبكو"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض عدد من المشروعات التي تعتزم شركة "سكاتك" النرويجية تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيدة/ هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك"، ومحمد عامر، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من مسئولي الشركة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسئولي الشركة مُجددًا في مقر مجلس الوزراء، قائلا: مسئولو شركة "سكاتك" النرويجية ضيوف مُرحَبٌ بهم دائمًا، فهم حريصون على طلب مثل هذه الاجتماعات لمتابعة المستجدات المتعلقة بمشروعاتهم في مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يوجد تعاون كبير وبنّاءٌ بين الحكومة المصرية والشركة النرويجية، مُضيفا: "نُعْوُل كثيرًا بمزيد من الطموح على تعاون أوسع وكذا تحقيق المزيد من المصالح المشتركة".

وخلال الاجتماع، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" عن سعادته لزيارة مجلس الوزراء مرة أخرى لمناقشة مشروعات الشركة الواعدة في مصر، مؤكدًا أن "سكاتك" تتمتع بدعمٍ قويٍ من الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ولافتًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تعكُف الشركة على متابعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الأخيرة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما أعرب عن سعادته بتطور مشروعات الشركة النرويجية في مصر ومن ضمنها مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" الذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ كوب٢٧ في شهر نوفمبر الماضي.

وفي غضون ذلك، تطرق تيرييه بيلسكوج إلى اعتزام "سكاتك" تنفيذ مشروع للربط الكهربائي مع القارة الأوروبية، قائلًا: "نتطلعُ إلى تصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا، ولدينا مذكرة تفاهم جاهزة للتوقيع مع الحكومة المصرية في هذا الصدد."

ووصف المشروع بأنه مهم للغاية فيما يتعلق بخطط بناء منشآت لإنتاج الكهرباء على نطاق واسع وتأمين موارد الطاقة للقارة الأوروبية، من الطاقة النظيفة، وهو ما يدعم كذلك خطط التحول الأخضر في القارة.

وأضاف: نُخطط لتصدير قدرات كهربائية من الطاقة المتجددة لأوروبا بقدرات نحو 3 جيجاوات، متعهدًا بمضاعفة استثمارات الشركة في الفترة القادمة.

وفي السياق ذاته، أكد " بيلسكوج" أن "سكاتك" تَلقى كلَ الدعم من الحكومة النرويجية فيما يتعلق بخططها لتصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا.

يأتي ذلك، بينما تقدمت سفيرة مملكة النرويج بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي على استقباله لمسئولي شركة "سكاتك"، ودعمه الدائم منذ بدء عمل الشركة في مصر، وكذا أعربت عن تقديرها لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة لدوره الداعم.

وأكدت السفيرة أن حكومة مملكة النرويج تقدم كل أوجه المساندة لشركة "سكاتك" الرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين والكهرباء من الطاقة المتجددة، لافتة إلى أهمية الاستفادة من الدعم الذي تتلقاه الشركة النرويجية من حكومتها، خاصة فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، الذي توليه حكومة بلادها أهمية خاصة.

وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي تشجع المطورين بقطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء على المُضي قدما في مشروعاتهم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تمت إحاطة رئيس مجلس الوزراء بتفاصيل اتفاقية التطوير المشترك لمشروع الأمونيا الخضراء الذي سوف تقوم شركة "سكاتك" بتوقيعه مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).

وعقَّب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ما تم طرحه خلال الاجتماع، مؤكدًا استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يتعلق بمسألة الربط الكهربائي مع أوروبا، لكن ذلك قد يتطلب المزيد من المناقشات خلال الفترة المقبلة، وينطبق الأمر كذلك على ملف الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن الحكومة تناقش هذا الملف.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع المُقبل سيتم عقد اجتماع مع كل من وزيري الكهرباء والمالية، ومسئولي "صندوق مصر السيادي"، حيث سيُسلِط الاجتماع الضوء بشكل أساسي على حزمة حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر، فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تولي أيضًا اهتمامًا كبيرًا بمسألة الربط الكهربائي مع أوروبا، موضحًا أنه يتطلع لرؤية مقترحات الشركة النرويجية في هذا الشأن.