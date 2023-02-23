شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توريد 3 ملايين و238 ألف طن قصب وإنتاج 334 ألف طن سكر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين أن نسب توريد محصول القصب من المزارعين إلى 3 ملايين و238 ألف طن قصب وذلك من بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضي و حتي أمس.

وأوضحت الشركة أنه تم انتاج نحو 334 آلاف طن سكر من الكميات التي تم توريدها من المزارعين وجاري تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي ستقوم بدورها بطرحها في مخازن شركتي الجملة المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية.

كان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، قد أكد أنه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالي بواقع 290 جنيها لتصل إلي 1100 جنيه مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضي بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد خاصة بعد ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والأسعار العالمية مؤكدا أن هذه الاسعار تحقق توازن بين تكلفة الإنتاج وتحقيق ربح مجزِ للمزارعين.

وأكد الدكتور على المصيلحى، أنه يتم سداد مستحقات المزارعين خلال 15 يوما من التوريد ، لافتا إلي أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر وأن إنتاج مصر من السكر يصل إلي 90% من الإستهلاك مشيرا إلى أن الاحتياطي سيرتفع خاصة مع استمرار عمليات توريد محصول القصب بالإضافة إلي بدء موسم حصاد بنجر السكر في فبراير المقبل.

من جانبه قال اللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ، أنه مستهدف استلام نحو 8 ملايين طن قصب خلال الموسم الحالي لإنتاج 850 ألف طن سكر .

ووجه وزير التموين رؤساء ‏إدارات الشركات بتسهيل عمليات التوريد للمزارعين، وتسهيل ‏عمليات صرف المستحقات لهم، مضيفاً أن المصانع جاهزة ‏لاستقبال الموسم هذا العام بإجراءات ميسرة، وأشار إلى أن إنتاج السكر من مصانع قصب السكر وبنجر السكر سوف ‏تغطي ما يصل إلى الـ 90% من الاستهلاك المحلي من هذه ‏السلعة الاستراتيجية الهامة، مشيراً إلى أن الوزارة تضخ ‏كميات تصل إلى 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر ‏وبنجر السكر شهرياً على المنظومة التموينية بواقع يصل إلى ‏‏4 الاف طن سكر يومياً.‏