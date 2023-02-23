أخبار مصر.. إتاحة التقدم لمسابقة 30 ألف معلم اليوم عبر بوابة الوظائف الحكومية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إتاحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم اليوم إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية، على أن يستمر التقدم حتى 9 مارس المقبل، وتعتبر مسابقة تعيين 30 ألف معلم ضمن خطة الحكومة للتعاقد مع 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

إتاحة التقدم لمسابقة 30 ألف معلم اليوم عبر بوابة الوظائف الحكومية

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم اليوم إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية، على أن يستمر التقدم حتى 9 مارس المقبل، وتعتبر مسابقة تعيين 30 ألف معلم ضمن خطة الحكومة للتعاقد مع 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، وانتهت الوزارة من إجراءات التعاقد مع الدفعة الأولى وتستهدف 30 ألف وظيفة، ويتم فتح باب التقدم اليوم للدفعة الثانية، وتستهدف أيضا 30 ألف خريج لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

هل يتم استبعاد القصة بامتحان العربى والإنجليزى للثانوية العامة.. التعليم توضح

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم إلغاء القصة في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية بامتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك بعد مطالب أولياء الأمور بعدم وضع أسئلة القصة فى الامتحان، موضحة أنه لن يتم استبعادها من الاختبارات.

طقس الغد.. شبورة على الطرق وجو معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 20 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

"مرض ألزهايمر" يمنع التقديم لحج القرعة لهذا العام.. تعرف على التفاصيل

اشترطت وزارة الداخلية على راغبي التقدم لحج القرعة ألا يكون مصاب بالزهايمر، حيث أعلنت الوزارة البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة حتى 6 مارس المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بحرارة الجو يصل 5 درجات من الأحد.. ذروته الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارا من الأحد الموافق 26 فبراير 2023 بقيم تتراوح من ( 5:2) درجة مئوية.

الإسكان: 142 مليون دولار جدية حجز أراضى المرحلة 8 التكميلية بـ"بيت الوطن"

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى قيمة جدية حجز الأراضى بالمرحلة الثامنة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين في الخارج، بلغت حتى الآن 142 مليون دولار (109 ملايين دولار تحويلات أولية + 33 مليون دولار استكمالات)، موضحاً أن اللجنة المختصة بمشروع بيت الوطن، تعمل حاليا على مراجعة أوراق التخصيص، للبدء فى تسجيل التحويلات، وتخصيص الأراضى للحاجزين، طبقاً للقواعد المعمول بها فى المشروع، وفى ضوء تيسيرات السداد الجديدة التى وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

التموين: طرح الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو بمعارض "أهلا رمضان"

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على التوسع في إنشاء منافذ وشوادر "أهلا رمضان"، بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وزير العدل: ارتفاع عدد فروع التوثيق المسائية لـ 98 فرعا

قام المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مجلس الوزراء يدشِّن منصة "حوار" كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء قام بتدشين منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022".

رابط التقديم على 2975 وظيفة خالية للقوى العاملة.. 6 أيام وينتهى التسجيل

أيام معدودة ويغلق باب التقديم على 2975 وظيفة خالية للشباب من الجنسين في 85 شركة قطاع خاص، أعلنت عنها نشرة التوظيف التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجارى.

حمزة الجمل مديرا فنيا للإسماعيلى خلفا لميدو

أنهى النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى الاتفاق مع حمزة الجمل على تولى المسئولية الفنية لفريق الكرة خلفا لـ أحمد حسام ميدو.

"التموين" تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح روسى

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على كمية 240 ألف طن قمح روسي بتمويل من البنك الدولي وصول خلال شهر أبريل 2023 ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين على تعزيز المخزون الاستراتيجى من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا

يستعد نادى الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا لمواجهة نظيره الترجى التونسى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد فريق النادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة صن داونز بدورى أبطال أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

بعثة فيوتشر تطير إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكى بالكونفدرالية

توجهت بعثة الفريق فيوتشر، صباح اليوم الخميس، إلى المغرب، استعدادا لمواجهة الجيش الملكى المغربى فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان فيوتشر قد تعادل فى أول جولتين أمام إسكو كارا التوجولى وبيراميدز، بنفس النتيجة هدف لمثله، ليحصد أبناء على ماهر نقطتين فقط.

اتحاد الكرة يضع اللمسات النهائية فى الاتفاق مع البرتغالى بيريرا لرئاسة لجنة الحكام

يضع اتحاد الكرة اللمسات النهائيات على إنهاء ملف شائك ومعقد وهو الخبير التحكيمي الذي سيتولى المسئولية خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج.

ميسى يريد العودة إلى برشلونة بعد اجتماع رئيس النادى ووالده

كشفت تقارير صحيفة عن زيادة احتمال عودة ليونيل ميسى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى إلى برشلونة فى فترة الانتقالات الصيفية، خاصة فى ظل ما تردد عن اجتماع بين خوان لابورتا رئيس النادى الكتالونى وخورخى ميسى والد ووكيل أعمال قائد الأرجنتين.

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد برشلونة ونانت أمام يوفنتوس بالدوري الأوروبي

تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 23-2-2023، على عدد من المباريات الهامة يتصدرها قمة مان يونايتد ضد برشلونة في إياب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي على ملعب "أولد ترافورد"، ولقاء نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفي محمد ضد يوفنتوس.

مصطفى محمد ينتظر قيادة نانت ضد يوفنتوس فى لقاء مصيرى بالدورى الأوروبى

يقود الدولى المصري مصطفي محمد فريقه نانت الفرنسي ، أمام ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي اليوم الخميس ، في إياب ملحق دور الـ16 ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023.

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