شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعلن توفير مجموعات دعم لطلاب الثانوية العامة لمراجعة المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس الثانوية توفير وتنظيم مجموعات دعم لطلاب الثانوية العامة بهدف مراجعة المناهج منذ بداية العام الدراسى حتى نهاية المقررات الدراسية للعام الدراسى الحالى، إضافة إلى عمل اختبارات تجريبية لقياس مستوى الطلاب التحصيلى والدراسى، موضحة أنه يشارك فيها أبرز المعلمين أصحاب الكفاءات والخبرة فى تدريس منهج الصف الثالث الثانوى العام، حيث دعت المدارس الطلاب الراغبين فى حضور مجموعات الدعم تسجيل أسمائهم فى كشوف مجموعات الدعم مع المسئولين عنها.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه صدر القرار الوزارى المنظم لمجموعات الدعم المدرسى والتى تهدف إلى تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسى، وذلك مقابل مادى مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، منوهًا عن أن هناك مجموعة من الضوابط لتنظيم مجموعات الدعم وهي: مجموعات الدعم اختيارية فى المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين: (الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وتُراعى إعداد الطلاب فى مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، ويُحدد مدير عام الإدارة التعليمية المختص - بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية" لغات" لجميع المراحل.

وقال الوزير: "يخصص 80% من عائد مجموعات الدعم لصالح المعلم بعد خصم الضريبة، أما بالنسبة لمقابل الاشتراك بالمجوعات فتبلغ قيمة الحد الأدنى 20 جنيهًا، والحد الأقصى 80 جنيهًا لصفوف الشهادات المحلية/ العامة بالمدارس الرسمية، والحد الأدنى 20 جنيهًا والأقصى 50 جنيهًا لصفوف النقل، أما بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة "لغات" والخاصة والمعاهد القومية فيبلغ الحد الأدنى 30 جنيهًا، والحد الأقصى 100 جنيهًا لصفوف الشهادات المحلية/ العامة، وحد أدنى 30 جنيهًا، وحد أقصى 60 جنيهًا لصفوف النقل، على إلا يقل زمن الحصة عن ساعة ونصف، مشيرًا إلى أنه سيتم خفض نسبة 50% للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلى لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وتابع الوزير أنه من المقرر أن يقوم مدير عام الإدارة التعليمية باختيار عدد من المدارس (3-5) بالإدارة التعليمية، وتُشكل لجنة برئاسته؛ لمتابعة كل ما يخص مجموعات الدعم: اختيار القاعات المناسبة حسب الحجم، والموقع الجغرافي؛ لمراعاة الانتشار الجغرافى المناسب بكل إدارة تعليمية والإعلان والتنظيم، والإشراف على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى المديرية متوافقًا مع رغبات الطلاب، ويجوز الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتقديم الدعم فى بعض المواد، وتتاح لهم فرصة مؤقتة للعمل بمجموعات الدعم خلال العام الدراسى، ويتم تقييمهم نحو استمرارهم من عدمه بمعرفة الإدارة أو المديرية التعليمية التابعين لها، على إلا تزيد نسبة المعلمين المستعان بهم من خارج الوزارة عن 40% من إجمالى عدد المعلمين المشاركين، وذلك بالنسبة للشهادات المحلية والعامة فقط.