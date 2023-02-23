شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نستهدف توفير 100 سيارة طعام مجهزة لذوى الهمم بها كل التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه من المستهدف توفير 100 سيارة طعام مجهزة لذوى الهمم بكافة أنحاء العاصمة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن السيارات التي يتم توزيعها حاصلة على كافة التراخيص من المحافظة والهيئة العامة لسلامة الغذاء، كما أنها مؤمنة وجميع مواصفاتها ملائمة لذوي الهمم، ويسمح بوجود مرافق من الأهل لمعاونة صاحب السيارة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال حفل تدشين مبادرة محافظة القاهرة " شبابنا يقدر " وتسليم 10 سيارات طعام متنقلة مجهزة لبدء عدد من ذوى الهمم مشروعهم الخاص وذلك بحديقة قنديل أم هاشم بالسيدة زينب، أن الرئيس السيسى وجه بتوفير كافة أوجه الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع، واشراكهم فى كافة الأنشطة والمجالات .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيراً بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع .

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة ، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات، وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مبادرة "شبابنا يقدر" تستهدف تدريب وتشغيل ذوى الهمم من أجل صقل مهاراتهم فى التعامل بسوق العمل لفتح آفاق المستقبل لهم.

شهد الحفل المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى واللواء وليد عبد الحميد رئيس حى السيدة زينب وعدد من قيادات المحافظة.