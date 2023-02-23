شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستكمل إزالة 22 عقارا بعزبة أبوقرن بمصر القديمة وتعويض السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة القاهرة استكمال أعمال هدم منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، حيث انتهت المحافظة منذ عام من إزالة العزبة وتبقى ما يقارب 22 عقارا جارى إزالتهم الآن وتعويض السكان، حيث أسفرت أعمال الإزالة الجارية عن هدم كلى لـ3 انشطة تجارية ملكية خاصة وإخلاء 3 عقارات ملكية خاصة وهدمهم جزئيا بإجمالى 23 أسرة وتعويضهم ماليا من إجمالى 140 أسرة بعدد 22 عقارا ملكية خاصة و5 عقارات أملاك دولة.

وفى السياق تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إزالة عدد من الملكيات الخاصة إلى جانب متابعة تعويض ماليكها حيث وجهت بضرورة التعاون مع المواطنين وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات والاستجابة لكافة طلباتهم من خلال تشكيل لجنة فورية لبحث كافة التظلمات، مؤكدة تواجدها اليومى بموقع الإزالة لتتواصل مع المواطنين لاستقبال استفساراتهم والوقوف على آخر مستجدات أعمال الإزالة ومتابعة القائمين عليها وتحفيزهم على المضى بخطوات سريعة لإنهاء الأعمال.

وأكدت نائب محافظ القاهرة أن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة ابو قرن تتم باشتراك كافة الجهات الأمنية والأجهزة المعنية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وبحضور اللواء أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة والقيادات الشرطية، مشيرة إلى أن منطقة عزبة ابو قرن بنطاق حى مصر القديمة كانت واحدة من أكثر المناطق التى عانت من العشوائية وعانى سكانها لسنوات طويلة بمنازل تفتقر لأبسط مقومات الحياة، فصدرت توجيهات مشددة من القيادة السياسية بنقل أكثر من 4700 أسرة إلى مدينة معا لتطوير العشوائيات فى مساكن كاملة التجهيز والتأثيث وتعويض عدد من الملكيات الخاصة.