شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يفتتح "الأطفال فى قلب الأزهر" بالحداد على أرواح شهداء نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، احتفالية الأزهر بمناسبة مرور سبع سنوات على إصدار «مجلة نور»، والتى جاءت تحت عنوان" الأطفال فى قلب الأزهر"، بمركز الأزهر للمؤتمرات، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالوقوف حدادًا على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابى الصهيونى على نابلس الفلسطينية.

وكان الأزهر الشريف أدان واستنكر بأشد العبارات العدوان الصهيونى الإرهابى الهمجى على مدينة نابلس الفلسطينية؛ الذى أسفر عن وقوع عشرة شهداء من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من مئة، مؤكدًا أن هذا التصعيد وما أدَّى إليه من سفك الدماء الفلسطينية الطاهرة البريئة لهو حلقةٌ فى سلسلة جرائم إرهاب الصهاينة فى حق الإنسانية جمعاء.

وتشتمل الاحتفالية على كلمة للدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وكلمة للدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور للأطفال الصادرة عن الرابطة العالمية لخريجى الأزهر، فضلا عن فعاليات متنوعة ما بين إنشاد دينى وفقرة مسرحية بعنوان "أم الدنيا"، بالإضافة إلى إطلاق مجلة نور لمسلسلها فى رمضان.

وبدأت «مجلة نور» نتيجة توصية فى مؤتمر حول كيفية حماية الطفل من التطرف والأفكار المتشددة، ونتيجة لهذه التوصية وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكوين ثقافة للطفل، من خلال مجلات للأطفال وبرامج كارتونية، وكانت "نور" ضمن هذه الخطوات.

وتهدف المجلة إلى نشر الفكر الوسطى للدين الإسلامى وتنشئة الأطفال على القيم الإنسانية السامية، بعيدًا عن الأفكار المتطرفة، مع الاهتمام بالقضايا الوطنية والعلمية وتنمية مهاراتهم، وتقدم ثقافة وقيم مستقاة من الأديان، وترسخ لقيم قبول الآخر ونبذ التطرف والتشدد.