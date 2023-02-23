شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للقطار الكهربائى الخفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المهندس كامل الوزير - وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، حيث تفقد الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT وبدأت الجولة بتفقد وزير النقل عدد من قطاعات المرحلة والتي تمتد بطول 20.4 كم من بعد محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية (وهي المحطة التي تم افتتاحها ضمن افتتاح المرحلتين الأولى والثانية فى 3/7/2022 بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ) وحتى محطة العاصمة المركزية (التبادلية مع الخط الأول من شبكة القطار السريع " العين السخنة – الإسكندرية – مطروح") بعدد 4 محطات والتي يتم تنفيذها بواسطة مقاولين مصريين تحت قيادة التحالف الصينى كريك-افيك.

كما تفقد الوزير مواقع تنفيذ وإنشاء المحطات وكباري المسار وورشة تخزين القطارات واطلع على معدلات التنفيذ والتى بلغت 19.5% للأعمال الاعتيادية للمرحلة حيث تم الانتهاء من أعمال الخوازيق والقواعد المسلحة والأعمدة لمحطة كاتدرائية الميلاد (محطة علوية) وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الاساسات لمحطة القيادة الاستراتيجية (محطة سطحية) وجارى تنفيذ أعمال المباني بها ، كما تم الانتهاء من أعمال الخوازيق لكوبري محطة العاصمة المركزية، ويجري حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية (خوازيق – أعمدة – كمرات) بكباري المسار كما تم نهو أعمال الجسات واختبارات التربة لورشة تخزين القطارات بنهاية المسار والتى سيتم تنفيذها على مساحة حوالى 62 فدان.

كما تابع وزير النقل خلال جولته بالمرحلة الثالثة معدلات تنفيذ المنطقة التجارية بمحطة الفنون والثقافة والتى يجرى تنفيذها على مساحة حوالى 90 فدان تتكون من مول تجارى بمساحة 14 فدان وممشى سياحى يربط بين محطتى مدينة الفنون والثقافة بمشروع القطار الكهربائي ومونوريل شرق النيل بالقرب من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية بالإضافة إلى مخطط مستقبلي لإنشاء فندق ومجموعة من المنشآت التجارية الإدارية، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ الخرسانات للممشى وجارى تنفيذ الأعمال المدنية للمول.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يمتد بطول 105كم وبعدد 19 محطة، يبدأ مساره من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوي، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية ، ويحقق مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور المركزية ويحقق أيضا خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ، ومع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.