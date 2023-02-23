شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح روسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على كمية 240 ألف طن قمح روسي بتمويل من البنك الدولي وصول خلال شهر أبريل 2023 ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين على تعزيز المخزون الاستراتيجى من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدة على بطاقات التموين ،حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية أيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات، كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر فبراير مع صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، وطرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 30 %

كما تستمر وزارة التموين في إطلاق العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، وتم توفير سيارات متنقلة منتشرة فى المحافظات المختلفة.