شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم على 2975 وظيفة خالية للقوى العاملة.. 6 أيام وينتهى التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام معدودة ويغلق باب التقديم على 2975 وظيفة خالية للشباب من الجنسين في 85 شركة قطاع خاص، أعلنت عنها نشرة التوظيف التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجارى.

13 محافظة أعلنت عن توافر فرص عمل في تخصصات مختلفة شملت، مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وشؤون عاملين، ومشرفين جودة، وفنى سلامة وصحة مهنية، وعمال إنتاج، وصيدلى، وكيميائى، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر، ومنسقين ميدانيين، ومدرسين، وممرضين، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى، وذلك برواتب تبدأ من 2700 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعي.

ومن جانبه، وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.

وشملت الوظائف الخالية في محافظة القاهرة، إعلان إحدى شركات الأمن والحراسة بمحطة مترو أرض المعارض في محافظة القاهرة، حاجتها لأفراد أمن، بمزايا تشمل تأمين صحى وتأمين اجتماعى وزيادة سنوية وبوليصة تأمين، على أن توزع على المناطق الآتية:

- 100 كمبوند بالتجمع - الراتب 4000 جنيه + إقامة + 4 أيام إجازة

- 100 مبنى إدارى بالعاصمة الإدارية - الراتب 4000 جنيه + إقامة + 4 أيام إجازة

- 100 مدارس دولية ومبانى بالعاصمة الإدارية - الراتب 3500 جنيه + إقامة + 4 أيام إجازة

- 50 العبور والشروق - الراتب 5400 جنيه - 16 ساعة عمل - 8 أيام إجازة

- 15 توكيل سيارات - الراتب 3700 جنيه

- 25 مبنى إدارى العبور - العاشر من رمضان - 3500 جنيه

- 100 الساحل الشمالى - قرى سياحية وفنادق – الراتب 4000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

- 10 مدربين مواقع - الراتب 6000 جنيه - خبرة - سكن - 4 أيام إجازة.

- 50 مشرف أمن - التجمع والعاصمة - الراتب 5000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

- 25 كمبوند بالمعادى - الراتب 3500 جنيه

- 5 سيلز - من الجنسين - مرتب 6000 جنيه + عمولات

- 5 أخصائى توظيف - خبرة - الراتب 4500 جنيه - 4 أيام إجازة

وفى محافظة الجيزة، أعلنت إحدى شركات الأمن والحراسة بمدينة 6 أكتوبر حاجتها لـ10 مشرفين أمن لديهم خبرة 5 سنوات، وتتراوح أعمارهم بين 34 و50 سنة، بالإضافة إلى 150 أفراد أمن تتراوح أعمارهم بين 19 و48 سنة، وذلك بمرتب 3700 جنيه.

كما أعلنت حاجتها لـ5 مراقبى كاميرات تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، بمرتب 3000 جنيه، و4 سائقين رخصة ثانية تتراوح أعمارهم بين 22 و40 سنة، على أن يكون المتقدم للوظائف المطلوبة حاصل على مؤهل عال أو متوسط، مشير أن الوظائف الخالية توفر مزايا تشمل إقامة ومواصلات وتأمين صحى واجتماعى.

وفى محافظة المنوفية، كشفت إحدى شركات الصناعات الدوائية بقويسنا، حاجتها لـ10 صيدليين، و10 كيميائيين، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال، سنه 28 سنة، وذلك بمرتب يتراوح بين 3000 و3350 جنيه.

وكشفت إحدى شركات الصباغة والنسيج بالمنطقة الصناعية فى السادات، حاجتها لمهندس نسيج، ومهندس إنتاج، ومهندس كهرباء، حاصلين على مؤهل عال، وتتراوح خبرتهم بين 3 و5 سنوات، كما كشفت حاجتها لفنى كهرباء، وفنى ميكانيكا، و3 فنيين صيانة، و2 فنى نسيج، تتراوح خبرتهم بين 1 و3 سنوات، على أن يحدد الراتب حسب المقابلة.

وأعلنت إحدى الشركات الخاصة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادات، حاجتها لـ2 عامل خدمات، و20 عامل خياطة، و10 مساعدى إنتاج، و4 عمال مكوى، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال أو متوسط، وذلك برواتب تتراوح بين 2400 و3200 جنيه.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg.