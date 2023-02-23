شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 142 مليون دولار جدية حجز أراضى المرحلة 8 التكميلية بـ"بيت الوطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى قيمة جدية حجز الأراضى بالمرحلة الثامنة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين في الخارج، بلغت حتى الآن 142 مليون دولار (109 ملايين دولار تحويلات أولية + 33 مليون دولار استكمالات)، موضحاً أن اللجنة المختصة بمشروع بيت الوطن، تعمل حاليا على مراجعة أوراق التخصيص، للبدء فى تسجيل التحويلات، وتخصيص الأراضى للحاجزين، طبقاً للقواعد المعمول بها فى المشروع، وفى ضوء تيسيرات السداد الجديدة التى وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن 1477 حاجزاً ممن قاموا بتحويل استكمال قيمة جدية الحجز، اختارو البديل الأول للسداد، والذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وينص على أنه يتم تحديد قيمة الأرض بالجنيه المصري، وسداد الدفعة المقدمة 25 % من قيمة الأرض بالدولار الأمريكى، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية (الفائدة المعلنة من البنك المركزي يوم استحقاق القسط علي الرصيد المدين) على أن يتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة حتي تاريخ السداد بسعر الفائدة سابقة الذكر.

وأضاف الوزير، أن طلبات استرداد الحاجزين للمبالغ المحولة منهم كجدية حجز للأراضى السابق طرحها بالمرحلة الثامنة، انخفض من 400 طلب استرداد بقيمة نحو 30 مليون دولار، إلى 130 طلبا فقط بقيمة نحو 8.25 مليون دولار، وذلك بسبب إتاحة الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لعدد كبير من قطع الأراضى المميزة بالمرحلة الثامنة التكميلية، موضحاً أن 20 حاجزاً تقدموا بطلب للسداد الفوري لكامل القيمة بالدولار الأمريكي تحويلا من الخارج.