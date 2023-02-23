شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يفتتح بعد قليل فروع توثيق مميزة فى مدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور وزير الاتصالات، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، 3 فروع توثيق مميزة تابعة لقطاع مصلحة الشهر العقارى، داخل ثلاثة مولات شهيرة بمحافظة الجيزة.

ويشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، افتتاح مكتب توثيق يقع داخل مول دندي ميجا، وذلك لخدمة الجمهور لمن يرغب فى الحصول على خدمة مميزة من إحدى خدمات التوثيق.

ومن المقرر افتتاح فرعي توثيق داخل مول دولفين ومول أكتوبر فيستيفال سيتي، والتى تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمي ولا يستغرق وقت أو جهد.

ويأتى افتتاح هذه الفروع فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى افتتاح مكاتب توثيق جديدة وتشغيل بعضها فى فترة مسائية التسيير على المواطنين.