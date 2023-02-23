شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر قائمة كبار القُرَّاء لإحياء ليالى رمضان بمسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف مشاركة كبار القراء في إحياء شهر رمضان المبارك وبخاصة في صلاة التراويح ، بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة ، وذلك على النحو التالي :

اليوم القارئ

الليلة الثالثة من شهر رمضان الشيخ/ عبد الناصر حرك

الليلة الرابعة من شهر رمضان الشيخ/ محمد علي الطاروطي

الليلة السادسة من شهر رمضان الشيخ/ أحمد تميم المراغي

الليلة السابعة من شهر رمضان الشيخ/ أحمد تميم المراغي

الليلة الثامنة من شهر رمضان الشيخ/ محمود محمد الخشت

الليلة الخامسة عشرة من شهر رمضان الشيخ/ طه النعماني

الليلة الحادية والعشرون من شهر رمضان الشيخ/ محمود عبد الباسط الحسيني

الليلة الثانية والعشرون من شهر رمضان الشيخ/ محمود محمد الخشت

الليلة الثالثة والعشرون من شهر رمضان الشيخ/ محمود عبد الباسط الحسيني

الليلة الثامنة والعشرون من شهر رمضان الشيخ / عبد الله محمد عزب

الليلة التاسعة والعشرون من شهر رمضان الشيخ/ محمد علي الطاروطي