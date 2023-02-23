شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يطالبون بزيادة دعم القطاع الصناعى لسد احتياجات السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة دعم القطاع الصناعى لسد احتياجات السوق المحلى، أيد غالبية القراء مطالب زيادة دعم القطاع الصناعى لسد احتياجات السوق المحلى.

وايد 86% من القراء مطالب زيادة دعم القطاع الصناعى لسد احتياجات السوق المحلى، بينما عارض 14% من القراء مطالب زيادة دعم القطاع الصناعى لسد احتياجات السوق المحلى.



