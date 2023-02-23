شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تعليمات من الأزهر لجميع القطاعات فى حالة وقوع زلزال.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت إدارة الأمن بالأزهر الشريف، منشورا حول الأعمال التى يجب أن يتبعها العاملين فى حالة وقوع " زلزال"، وأكدت أنه في إطار حرص الإدارة العامة للأمن على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين منشأت الأزهر والعاملين بها على مستوى الجمهورية التأكيد على الالتزام بالتعليمات الاتية عند حدوث هزة أرضية (زلزال) .

1. التزم في مكانك داخل المنشأة (مكتب / فصل) ولا تخرج، تفاديا لسقوط الأنقاض فوق رأسك.

2. يجب على المعلمين والمشرفين بالتنبيه على الطلبة بالاختباء تحت اثاث صلب مثل المقاعد (الديسك) أو المكتب أثناء حدوث زلزال.

3. احرص على حماية رأسك بدرجة أولى، أو النصف العلوي من الجسم تفاديا لسقوط أغراض واشياء من السقف.

4. تحرك حيثما تحركت الأشياء التي تختبئ تحتها لحين التأكد من ان الهزة الأرضية قد انتهت.

5. إذا لم تجد ما يمكن ان تختبئ تحتها فعليك أن تقف منتصبا بجوار احدى أركان الجدار مباشرة مع وضع ذراعيك حول منطقة العنق ووضع الحقيبة على الرأس ان وجدت.

6. ابتعد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة.

7. عند وجود شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ينصح بأن يجعل الكرسي في وضع الثبات حتى لا يتحرك، مع وضع اليد والزراعين حول الرأس قدر الإمكان.

8. بعد انتهاء الزلازل أو الهزة الأرضية يتم اخلاء المبنى بدأ من الدور الأول ثم الأدوار التي تليها.

9. المتابعة المستمرة للمبنى للتأكد من عدم وجود ليه تشققات بالمنشأة والعمل على اجراء الصيانة لها.

10. يراعى التدريب المستمر على خطة اخلاء المبنى بحد أدنى مرة كل ترم.