شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية للمرأة أبرزها تنظيم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية المقدمة فى الوحدات الصحية للمرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الخدمات الطبية المقدمة للمرأة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية تتضمن:

1- مبادرة صحة المرأة.

2- مبادرة صحة الأم والجنين.

3- متابعة الحمل والولادة والنفاس.

4- تنظيم الأسرة.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل الخدمات الطبية التي تقدمها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وحدات ومراكز الرعاية الأولية، التى تقدم الخدمات للمواطنين والتي يبلغ عددها 5426 وحدة على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم مد ساعات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء مع إتاحة الخدمات الطبية والعلاجية المواطنين بشكل منتظم، لافتة إلى أنه تم إنشاء عيادات تخصصية تقدم خدمات الطوارئ وزيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إنه تم تشغيل خدمات الطوارئ الأولية وتحسين خدمات العلاج والرعاية لجميع المواطنين المقدمة فى مراكز ووحدات الرعاية الأولية التى تستقبل المواطنين بداية من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة، وبداية من التطعيمات الإجبارية عند الولادة والفحص السمعى وحتى مبادرة كبار السن والدعم النفسى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية تشمل 251 وحدة صحية على مستوى فى 21 محافظة، مضيفا أن المرحلة الثانية ستبدأ عقب انتهاء الأولى، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن، وتابع: "يمكن للرعاية الأولية التعامل مع 70% من الخدمات دون الحاجة لمستويات أخرى من الرعاية الطبية، كما أن الرعاية الأولية هى المحرك الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.