شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة التقديم على وظائف "القوى العاملة" فى القليوبية.. رواتب تصل لـ5000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل بعدد من شركات القطاع الخاص فى محافظة القليوبية، برواتب تصل لـ5000 جنيه، وذلك للتقديم عليها خلال شهرى فبراير ومارس 2023.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.

كشفت إحدى الشركات الخاصة بشبرا الخيمة أول عن حاجتها لـ3 مهندسين إنتاج، خريجين كلية الهندسة، ولديهم خبرة 3 سنوات، كما أعلنت حاجتها لـ2 أخصائيين تسويق خريجي تجارة أعمال ولديهم خبرة عامين، وإلى 2 مطورين برمجيات خريجي كلية الحاسبات والمعلومات ولديهما خبرة سنة، على أن يتراوح سن المتقدم للوظائف المطلوبة بين 30 و32 سنة، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

وأعلنت إحدى الشركات الكائنة في شارع كريستال عصفور بشبرا الخيمة أول حاجتها لـ3 أخصائيين بيع "on line" خريجين كلية تجارة وإدارة أعمال، ولديهم خبرة عامين، وعن حاجتها لـ3 فنيين تركيبات حاصلين على مؤهل متوسط ولديهم خبرة عام، وذلك بمرتب 3200 جنيه، على أن يتراوح سن المتقدم للوظائف المطلوبة بين 30 و31 سنة.

وبمرتبات تصل لـ5000 جنيه، كشفت أحد المستشفيات في شبين القناطر حاجتها لمدير مالي خريج كلية تجارة ولديه خبرة 5 سنوات بمرتب 5000 جنيه، و3 محاسبين خريجي كلية التجاري ولديهم خبرة 3 سنوات بمرتب 3000 جنيه، كما أعلنت حاجتها لـ5 ممرضين، و5 عمال نظافة، على أن يكون سن المتقدم للوظائف الخالية 30 سنة، ولديه خبرة تتراوح بين عامين و5 سنوات.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة: www.manpower.gov.eg

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.