شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف ضوابط الحصول على لقاح كورونا للمسافرين للحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم كورونا هام جدا وضرورى للمسافرين لاداء مناسك الحج لعام 2023 مؤكدة أنه يلزم الحصول علي شهادة التطعيم بنظام كيو ار كود تثبت اكتمال جرعات تطعيم فيروس كورونا .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه من الضرورى الحصول علي الجرعة التنشيطية من اللقاح على أن تكون أخر جرعة تم تلقيها خلال 6 شهور قبل السفر .

وكانت بدأت وزارة الصحة والسكان فى استقبال المسافرين للحج وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهم في أكثر من 237 مستشفي بالجمهورية .

وقالت إنه من المقرر توقيع الكشف الطبى من 9 : 2 ظهرا مع التأكيد علي أن يتم ارسال البيانات الالكترونية لنتائج الكشف الطبى من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة .

أشارت إلى أن الفحوصات للمسافرين للحج بدأت فعليا والمستشفيات خصصت فرق طبية لاجراء الفحوص الطبية للمسافرين وذلك لاستكمال اوراق السفر ضمن حج القرعة وتابع: تم تجهيز المعامل وعيادات الكشف الخارجية لاستقبال الراغبين في الحج .

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الفحص ضرورى للاطمئنان علي صحة الحاج قبل مغادرة البلاد مضيفا أن نتائج التحاليل والفحص الطبى المقرر اجرائها سيتم ارسالها الكترونيا وتابع : البيانات الالكترونية لنتائج الكشف الطبى سيتم ارسالها من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة .