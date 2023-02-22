شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن قائمة المستشفيات الخاصة بتوقيع الكشف على المسافرين للحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن جاهزية 237 مستشفى ومركز طبى بالجمهورية لاستقبال الراغبين في السفر للحج لتوقيع الكشف الطبى عليهم ومنحهم التقارير اللازمة للتقديم الجهات المعنية بتنظيم موسم الحج .

كانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن رسوم الكشف الطبى للحج مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنية .

وأشارت وزارة الصحة والسكان أنه من المقرر توقيع الكشف الطبى من 9 : 2 ظهرا مع التأكيد علي أن يتم ارسال البيانات الالكترونية لنتائج الكشف الطبى من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه سيتم اجراء الكشف الطبى على الراغبين في السفر للحج طبقا للنموذج الذى تم التوافق علي والتحاليل اللازمة للكشف وهى : -

١- صورة دم كاملة

٢- تحليل وظائ كبد

٣-تحلي وظائف كلى

٤- اشعة عادي على الصدر



























