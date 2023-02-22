شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل غدا رئيس مجلس المستشارين المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، غداً الخميس، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قد استقبل اليوم، النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربى والوفد المرافق له، والذى يقوم بزيارة رسمية للقاهرة تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ.

خلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الشيوخ بمتانه العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، معربا على تطلعه لتطويرها خاصة فى ظل عمق العلاقات بين القيادة السياسية فى البلدين.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانب المصرى على أن سد النهضة هو أحد القضايا الوجودية بالنسبة لمصر والمصريين فهى قضية قومية ووطنية لا يمكن أغفالها مثمنًا دعم المغرب الشقيق لمصر فى هذا الملف الهام.

ومن جانبه قدم رئيس مجلس المستشارين المغربى الشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا اننا نملك تاريخا مشتركا وكذلك العديد من القواسم المشتركة والتى تجعلنا نعمل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة البرلمانية منها من أجل مصلحة البلدين، كما أشاد بمواقف مصر الداعمة دائما للمغرب، مشيرًا إلى أن البرلمان المصرى دائمًا ما يعبر عن المواقف العربية فى كل المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد النعم ميارة على دعم المملكة المغربية لمصر فى كافة مواقفها الإقليمية والدولية.

وأشار المستشار محمود عتمان الامين العام لمجلس الشيوخ إلى أنه مكلف بتقديم كل الدعم اللوجيستى والفنى لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية المغربية للعمل على دفع التعاون بين البلدين على كافة المستويات وخاصة البرلمانية منها.

وفى نهاية اللقاء، قام الجانبان بجولة تفقدية فى مجلس الشيوخ المصرى وتبادلا الهدايه التذكارية.

حضر اللقاء، المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبى فوزى وكيلا المجلس ؛ المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام والنائب حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية والنائب عفت سادات وكيل اللجنة والسفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.