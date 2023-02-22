شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: وصول 110 آلاف طن ذرة صفراء خلال 10 أيام لزيادة إنتاج الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لأول مرة في تاريخ الزراعة المصرية هناك 4 منتجات زراعية أعلنت الحكومة سعر ضمان لها، وستقوم الحكومة بشرائها من المزارعين بهذا السعر، وسعر الضمان هو السعر الذي أعلنته الحكومة اليوم، وهو سعر محدد من الطن للسلع الأربعة وهي الذرة البيضاء والصفراء والفول الصويا وعباد الشمس، فبدلا من شراء هذه السلع من الخارج نشجع المزارع المصري على زراعها وشرائها منه، وموعد زراعة هذه الزراعات لم يأت بعد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "الدولة ستحصل على تلك الزراعات من المزارع المصري، إن أراد، الأمر لا يوجد إجبار فيه، بمعنى أننا لو حددنا سعر للفلاح 9 آلاف، وجاء أحد لشرائه منه بقيمة 10 آلاف، له حرية الاختيار".

وقال: "الذرة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كان يباع بحوالي 4 آلاف جنيه للطن، وحاليا وضعنا سعرا استرشاديا 9 آلاف جنيه للطن، لأننا نعلم أن هناك زيادة في السعر العالمي وزيادة تضخمية يعاني منها الفلاحين، وأثناء التوريد لو كان سعر البورصة أكثر من سعر الضمان، سندفع للفلاح السعر الأعلى، سعر التداول".

وتابع: "أول شحنة متعاقد عليها من الذرة الصفراء للمزارعين، التي تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية، ستصل مصر إما السبت أو الأحد القادم، حوالى 50 ألف طن من الذرة الصفراء، وستتاح على البورصة السلعية، وهي ستشجع مربي الدواجن الذين خرجوا من الإنتاج الفترة الماضية للعودة إلى الإنتاج مرة أخرى وسيكون هناك 60 ألف طن أخرى قد يصلوا بعد أسبوع، يعني أن هناك 110 آلاف طن ذرة صفراء ستكون متوفرة خلال 10 أيام لزيادة إنتاج الدواجن".

وقال: "جار التعاقد على كميات من الفول الصويا من خلال هيئة السلع التموينية، وستكون الكميات مناسبة لتشجيع صغار المربين للعودة للإنتاج مرة أخرى".

وتابع: "نعمل في كل الملفات، وملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتنا، وهناك 5.2 مليون أسرة تستفيد من معاش تكافل وكرامة، و64 مليون مواطن يستفيدون من السلع التموينية، بالإضافة إلى أن الدولة تعمل إلى تشجيع القطاعين الزراعي والصناعي، لأنه كلما زاد الإنتاج توفرت فرص العمل وقل الضغط على العملة الصعبة".