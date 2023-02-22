شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلن تفاصيل دعم المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الفلاح.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء تفاصيل خطة الحكومة لدعم المحاصيل الاستراتيجية، الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس بالإضافة إلى محصول القمح.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

دعم أسعار محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس



رئيس الوزراء يعلن تفاصيل دعم المحاصيل الاستراتيجية (1)

الدعم سيكون عن طريق سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول ووقت الحصاد والمحصول مع اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم

تطبيق الدعم على القمح أيضا

أسعار الدعم لمحصول الذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن

9 آلاف و500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء

18 ألف جنيه لطن فول الصويا

15 ألف جنيه لعباد الشمس

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رئيس الوزراء يعلن تفاصيل دعم المحاصيل الاستراتيجية (2)

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