شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى يهنئ خادم الحرمين والشعب السعودى بالاحتفال بيوم تأسيس المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم - بخالص التهانى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية والذى تم تحديده بيوم 22 فبراير من كل عام وفقًا للأمر الملكى الذى أصدره خادم الحرمين الشريفين.

وأكد مفتى الجمهورية فى بيانه، اليوم الأربعاء، على أن العلاقات الأخوية التى تربط بين شعبى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضاربة فى أعماق التاريخ ويشهد بها القاصى والدانى.

وتوجه مفتى الجمهورية، بالدعاء للمولى عز وجل أن يجنب جمهورية مصر العربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية والإسلامية شرور الإرهاب ومخاطره وأن تنعم جميعا بالأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.