شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة ينعى الطبيب السيد أحمد عبد العاطى بمستشفى أولاد صقر المركزى بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى، الطبيب السيد احمد عبد العاطي طبيب النساء والتوليد بمستشفي أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية، داعياً الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الطبيب السيد أحمد قد توفى، أثناء تأديه عمله بمستشفى أولاد صقر المركزى بمحافظة الشرقية، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، اثناء متابعته لعدد من الحالات بقسم الاستقبال بالمستشفى.