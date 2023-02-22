شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرقابة النووية يشارك فى اجتماع بشأن الأمان النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اليوم في الاجتماع ال19 للشبكة العالمية للأمن والأمان عبر تقنية الفيديو كونفرانس وقد تضمنت كلمته جهود الهيئة في مجال الأمن النووى وخاصة الأنشطة التى تم إنجازها فى مجال صياغة لوائح وارشادات الأمن النووى فى مجالات أمن الحاسوب والحماية المادية للمنشآت النووية.

وأشار سيادته إلى أن الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلت العديد من الجهود لتفعيل منظومة التنسيق بين الأمن والأمان النووى وتنفيذ المشروعات التى تهدف إلى رفع منظومات تأمين المنشآت النووية والاشعاعية.

وعرض رئيس هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها على الصعيد الدولي في عملية التتبع الإلكتروني لآليات نقل المواد المشعة بحيث يتم التتبع وتحديث قاعدة البيانات الكترونيا ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه بين دول المنطقة ومن البرامج المعدودة على مستوى العالم.

وأوضح شعبان جهود الهيئة المبذولة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية بمنظومة التصدي للأحداث ذات الصلة بالأمن النووى للمواد خارج النطاق الرقابي وذلك من خلال تنفيذ سيناريو عملي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التصدى لأجهزة التشتيت الاشعاعية والذى تم فى نهاية نوفمبر الماضى.

والجدير بالذكر أن كافة الأنشطة المشار اليها يتم تنفيذها داخل مركز دعم الأمن النووى الذي تم تدشينه بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى يناير 2020، ليشكل ركيزة لبناء منظومة وطنية تتسم بالفاعلية والكفاءة وتطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الأمن النووي ويعد المركز هو الاكبر على المستوى الإقليمي ويضم المركز عددا من المعامل ذات المواصفات العالمية، كما يقدم المركز التدريب والدعم فى مجالات الامن النووى على المستوى الوطنى والإقليمى.