شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات رصف الطرق بمركز أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال فرد طبقة السن بطريق جسر ترعة الزمر بداية من محور الضبعة في اتجاه مركز منشأة القناطر بطول 4كم، وطريق البراجيل أوسيم بداية من قرية البراجيل حتى مدخل مدينة أوسيم بطول 5.5كم.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.

ووجه نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

رافق نائب المحافظ، مسؤلي مركز أوسيم، ومديرية الطرق، وشركة الغاز، والشركات المنفذة لأعمال الرصف.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، أعمال التطوير الجارية بعدد من قطاعات حي الدقي، والتى شملت ميادين الجمهورية وأحمد سامى سعيد والشوارع المحيطة بهما.

ووجه اللواء أحمد راشد، بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال التطوير الجارية بميدان الجمهورية والشوارع المحيطة به قبل استلام الأعمال من الشركة المنفذة، وذلك لضمان تناسق المظهر الحضارى وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وبالمواصفات المحددة.

وشدد على رئيس حى الدقى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بتشديد الرقابة على سير الحركة المرورية ومنع أي مخالفات لسيارات السرفيس والنقل الجماعي وإلزام المؤسسات بخطوط السير والأماكن المخصصة للإنتظار لمنع التكدسات المرورية والحفاظ على أعمال التطوير ووضع مخطط مروري متكامل لتحسين الحركة بالمنطقة مع مراعاة حركة المواطنين من المارة.



جولة نائب المحافظ