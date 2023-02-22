شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: حياة كريمة تزين عروس الصعيد بالمشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" تنفيذ 3482 مشروعا فى قطاعات مختلفة بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية.. استهداف 32 وحدة محلية تضم 192 قرية و757 تابعا لها بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمدارس والمجمعات التكنولوجية أبرز المشروعات.

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