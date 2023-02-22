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الرئيس السيسى يبعث ببرقيتى تهنئة للملك سلمان وولى العهد السعودى بمناسبة يوم التأسيس

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القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ببرقيتي تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية ، والأمير ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة "يوم التأسيس" السعودى.

 

وأعرب الرئيس السيسى عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والسعودي الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات. 

 

كما أعرب الرئيس عن تمنياته الأخوية للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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