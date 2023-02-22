شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة بخصومات تتجاوز 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أنه تم طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة في الأسواق مستوردة من البرازيل وتقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتجاوز 30 %، مشيرًا إلى طرح هذه الكميات في منافذ الجهات الحكومية منها منافذ وزارة التموين.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأوزان المطروحة من الدواجن المجمدة تبدأ من كليو وتصل إلى 1.5 كيلو، في إطار السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط حركة سعر الفراخ بعد ارتفاع أسعارها مؤخرًا ليتم تداول الكيلو فوق 95 جنيها للمستهلك.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح كميات من الدواجن المستوردة على نطاق واسع في المنافذ والمعارض المختلفة لضبط السعر قبل شهر رمضان المبارك، متوقعًا انخفاض الأسعار فى الدواجن المحلية خلال منتصف مارس المقبل.

وفي سياق آخر، كشف رئيس شعبة الدواجن، أنه تم عقد اجتماع ثلاثي بين الشركات المنتجة للأعلاف ووزارة الزراعة وممثلى المزارعين، وذلك لضمان التوسع في زراعات الذرة وكذلك تأمين حصول المزارع على سعر مناسب للذرة للتوسع في زراعتها الفترة المقبلة بهدف تأمين احتياجات السوق من الأعلاف.