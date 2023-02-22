شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تدعم المشروع القومي لمحو الأمية تحت شعار "حياة كريمة بلا أمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة عين شمس مشروع محو أمية لمحو أمية الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، والارتقاء بمستوى المواطنين الذين لم يحصلوا علي فرصة التعلم في القرى والمحافظات، وتيسير العقبات لهم للحصول على مستوى من التعليم والوعى المحقق للطموحات الوطنية للارتقاء بجودة الحياة في هذه القرى والمحافظات ونشر التعليم.

يأتى ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على المشاركة في المبادرات الرئاسية و انطلاقًا من رؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030 وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و تحت شعار حياة كريمة بلا أمية وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030.

والمبادرة تأتى تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبتنسيق اكاديمي ، الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار وتنسيق إداري إبراهيم سعيد حمزة مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و محمد ابو العزم سكرتير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وانطلقت الفعاليات بفتح فصول محو أمية لعدد 65 دارس من عمال جامعة عين شمس كمرحلة أولى من قاعات مبنى الجمهوريه بالمدينه الجامعية طلبة من خلال 19 طالب للتدريس من مختلف كليات الجامعة علي النحو التالي 4 طلاب من كلية الألسن، 5 طلاب من كلية البنات و 2 طلاب من كلية الآداب، 2 من كلية التجارة ، 2 من كلية الحقوق ، 2 من كلية تربيه نوعية وطالب من كلية التربية و 2 مشرفين من مركز تعليم الكبار و 2 مشرفين من كلية الاداب و منسقة من كلية التربية النوعية و 16 مشرف من المدن الجامعية.

من الجدير بالذكر ان فصول محو الأمية مستمرة داخل قاعات جامعة عين شمس خلال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية .