شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد العالي للإعلام يكرم الزميل محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المعهد العالي للإعلام وعلوم الاتصال بأكاديمية الجزيرة الكاتب الدكتور محمد ثروت، علي هامش ندوة "الإعلام التفاعلي وصناعة الانيمشن والجرافيك" التي نظمتها إدارة النشاط الثقافي ندوات ثقافية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي.

وحضرها كل من الدكتورة إيناس حامد عميد المعهد العالي وعلوم الاتصال، وداليا خيرى مسئول النشاط الثقافى بالوزارة، وأيمن ابراهيم مدير رعاية الشباب بالمعهد، وعدد من أعضاء هيئه التدريس.

وكان الدكتور محمد ثروت تحدث عن "الإعلام المكمل للإعلام التقليدي، الإعلام الرقمي، إعلام الوسائط المتعددة ،الإعلام السيبراني، الإعلام الشبكي الحي، الإعلام الشعبي".

ودارت مناقشات مختلفة بين أساتذة المعهد و الطلاب و طرح الأسئلة و الإجابة عنها ،وذلك استمرار لمسيرة الأنشطة الثقافية لطلاب للمعاهد العليا، والمتوسطة التابعة، وزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، تحت الإشراف العام: السيد عطا ،وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع التعليم.وخيري حسين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب ،وأحمد أبو المحاسن- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة ،وحنان عبد الرحمن كبيرة الأخصائيين والمشرف العام على النشاط الثقافي ،واسامة صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي .