شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يغني فى يوم ترفيهي لأسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان يوم ترفيهي مجاني في ظل إهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التي تساهم في الترويح عن الطلاب، واستضافت الجامعة خلال اليوم الفنان مصطفى حجاج.

وعقد اليوم الترفيهي تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية.

أكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان من الجامعات المهمة ذات التخصصات النوعية والتي تنتشر عبر نطاق القاهرة الكبرى، وتضم حوالي 220 ألف طالب وهو ما يحتاج لخطة أنشطة طلابية مكملة للعملية التعليمية وتساهم في بناء شخصية الطالب، مضيفاً أن من أولوياتنا إعداد الكوادر ورفع كفاءة الطالب من خلال المسابقات للبحث عن الموهوبين وتدريبهم، وفي كل المجالات نولي اهتمامنا بالنشاط الطلابي، اليوم هو أحد الأيام الترفيهية، بالإضافة للاهتمام بالأسر وأنشطتها بالتعاون مع اتحاد الطلاب، مع الاستعانة بشركاء لدعم الأنشطة الطلابية وتأكيد سياسة ترشيد الاستهلاك، فالجامعة تمتلك العديد من المواهب الطلابية، وكذلك المواهب التي تخرجت من جامعة حلوان عديدة مثل هداية ملاك وماجد الكدواني وبيومي فؤاد وأحمد أمين ومحمد منير ورحمة أحمد.

أشار الدكتور حسام رفاعي إلى أن جامعة حلوان تختلف عن باقي الجامعات لاهتمامها بالجوانب الفنية خاصة في ظل احتوائها على أعرق الكليات الفنية، مضيفاً أن تأهيل الطالب يجب أن لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، ولكن يجب أن يشتمل أيضاً على الجوانب الثقافية والفنية أيضاً، بجانب عمل الجامعة على تشجيع الأسر على تنظيم الفعاليات المختلفة، وتقدم الجامعة عددًا من البرامج الثقافية وتنظم موسم ثقافي يزدحم بالأنشطة، وهذا الحفل الغنائي الكبير ليس الأول لكن الجامعة تعمل على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة بشكل دوري.

فيما قال الدكتور كريم همام إن جامعة حلوان تسعى لإشراك كل الطلاب في الأنشطة الطلابية فهي تزخر بالانشطة في مختلف المجالات الفنية والثقافية والخدمة العامة والجوالة والاجتماعية والرياضية، وتسعى لاستغلال المواهب، موضحاً أن أسرة من أجل مصر المركزية تقدم المساحة للابداع، ليصبح الخريج مؤثر في جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن هذا اليوم الترفيهي مجاني لطلاب الجامعة بحضور أكثر من 45 ألف طالب وطالبة، ليستمتعوا بأوقاتهم لدعم انتمائهم لجامعتهم التي تسعى بكامل طاقتها لتوفير مختلف الأنشطة لهم.

حيث تعد أسرة من أجل مصر هي أسرة مركزية تسعى لإعداد كوادر طلابية فعالة، بالإضافة إلى أن رؤيتها واضحة منذ انطلاقها وهي انطلاق مجتمع طلابي قوي منظم يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030 من أجل مصرنا الحبيبة، وتخريج طلاباً يحتذى بهم بمختلف الجامعات فممارسة الأنشطة الطلابية تساهم بشكل كبير في بناء شخصية قادرة على القيادة، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعاله في خطة التنمية المستدامة.

وخلال فعاليات الحفل قدم الفنان مصطفى حجاج عدد من الأغنيات الجماهيرية، التي أثارت إعجاب الحضور من الطلاب، ونظم الفعاليات ياسر الجبالى منسق الحفل ومسئول أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان.