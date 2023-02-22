شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء وموضوعات ملتقى الفكر الإسلامي، بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمحافظة قنا ؛ خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمى ملتقى الفكر من الإعلاميين، وذلك على النحو التالي:-
يأتى ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفاعليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة .