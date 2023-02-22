شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء وموضوعات ملتقى الفكر الإسلامي، بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمحافظة قنا ؛ خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمى ملتقى الفكر من الإعلاميين، وذلك على النحو التالي:-