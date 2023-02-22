شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتفقد مشروعات تبطين الترع ومنافذ السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية موسعة شملت ثلاثة احياء ( التبين - حلوان - المعصرة) حرصا منها على متابعة كافة مراحل تنفيذ مشروعاتها وفقا للخطة الممنهجة الموضوعة والمعايير القياسية لنهوها على الوجه الامثل لتحقيق الغرض التي وضعت من اجله .

واستهلت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولتها باستعراض الجهود المبذولة لتبطين ورفع كفاءة ترعة الخشاب والممتدة من حي التبين حتى حلوان والمعصرة وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة المصارف والذي يهدف الى ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية لتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع بما يساهم في تحقيق نقلة حضارية وتحسين البيئة ورفع معيشة المواطنين من خلال الحفاظ على ترشيد المياه والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.

وخلال جولتها والتي رافقها بها الدكتور احمد القزاز رئيس حي التبين واللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان وكريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية والمهندسة نورهان حسن بالمكتب الفني بالمنطقة الجنوبية ومديري وممثلي المشروع بمديرية الري وهندسة الري بحلوان اطلعت على الجهود المبذولة في مجال تبطين ترعة الخشاب والذي يبلغ طولها حولها 3 كيلو متر والتي تمد الاراضي الزراعية بمصادر المياه الممتدة من الصف و حتى كفر العلو بمنسوب يصل الى 22.75 متر حيث تم الانتهاء من الاعمال لها بنسبة 78% وجاري استكمالها للانتهاء منها خلال ابريل القادم لتقليل فاقد المياه بنسبة تتراوح بين 20% الى 25% .

و أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن المشروع سيساهم بشكل كبير فى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، الى جانب رفع كفاءة الترع واعادة تأهيلها وتطهيرها من الحشائش والمخلفات من المجارى المائية بالإضافة الى توصيل المياه إلى كافة المنتفعين، كما وجهت برفع كفاءة الارصفة وتركيب انترلوك وعمل ممشي بأسوار ذات ارتفاع مناسب لحماية المركبات والمواطنين اثناء حركة السير بمحيط الترعة .

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم جولتها والتي شملت تفقد المنافذ الثابتة لبيع المنتجات بأسعار مخفضة ضمن المبادرة الرئاسية تحت شعار (المواطن أولاً ) لتوفير السلع والمنتجات بالأسعار الاقتصادية المخفضة طبقا للتوجيهات الرئاسية.

حيث شملت جولتها الميدانية متابعة تجهيزات منفذ بين الحكرين بنطاق حي التبين ذات الكثافة السكانية العالية للوقوف على مدى جاهزية الموقع والعمل على امداده بالمواد الغذائية والمنتجات والسلع الاستراتيجية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة لطرح المنتجات بالأسعار الاقتصادية وبنسب تخفيض تتجاوز نسبتها ٣٠% لافتتاحه امام المواطنين خلال ايام .

ونوهت إلى أنه تم افتتاح عدد كبير من منافذ البيع لتشمل جميع احياء المنطقة الجنوبية ومن المقرر فتح المزيد تيسيرًا على المواطنين و تخفيفا عن كاهلهم خاصة في ظل ازمة الاسعار العالمية .حيث وجهت بالانتهاء من كافة تجهيزات باقي منافذ المنطقة الجنوبية على وجه السرعة وافتتاحها امام الجمهور .

ووجهت بالمتابعة المستمرة لأسعار السلع والمنتجات لتناسب المواطنين مع تفعيل الرقابة للتأكد من الالتزام بقائمة الأسعار الاسترشادية وجودة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، مؤكدة على حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا مع تحقيق عنصر الاستدامة لهذه المنافذ وإمدادها بالمنتجات والمواد الغذائية بصورة مستمرة ومنع كافة صور الاحتكار طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة حيث من المقرر فتح 15 منفذ ثابت بنطاق احياء المنطقة الجنوبية كمرحلة اولى و 21 منفذ كمرحلة ثانية .