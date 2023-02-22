شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يشارك فى اجتماع دعم الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة في "اجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، المنعقد صباح غد الخميس، بالعاصمة الأردنية عمان، بدعوة من د. نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، وبمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية، ومنظمتي العمل العربية والدولية، ووزير العمل الأردني، وعن أصحاب العمل والغرف التجارية والصناعية والزراعية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وممثل الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية، ونائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، فإن هذا اللقاء ينعقد تنفيذاً لقرارات مؤتمر العمل العربي في دورته "48"، المنعقد في القاهرة في سبتمبر 2022، والذي أوصى بدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين، ودعوة الدول العربية للمشاركة والمساهمة في اجتماع دعم التشغيل.

وأوضح البيان أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين "2021-2025"، أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني في نوفمبر 2020، وأطلقها لاحقا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي عقد في رام الله في مارس 2021، ولها 3 أهداف هي: دعم برامج تقوية حوكمة وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل، ومواءمة منظومة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور وصمود القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة للشباب الفلسطيني.

جدير بالذكر، أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، التقى، أمس الثلاثاء، بمكتبه بالديوان العام، إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة؛ لمناقشة عدد من الملفات المشتركة.

وخلال اللقاء، استفسر المسؤول الدولي عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث أكد الوزير على بدء العد التنازلي لإطلاق "الاستراتيجية"، كونها وثيقة تهدف إلى توثيق سياسات سوق العمل وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل وتوفيرالمعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في التقليل من نِسب البطالة، موضحاً أن التنسيق جارِ مع كافة "شركاء الاستراتيجية" من الجهات والخبراء المعنيين، لسرعة إطلاقها قريباً، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بسرعة إنجاز هذه الاستراتيجية، لتتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل المحلي والعربي والدولي.