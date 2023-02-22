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الإدارات التعليمية تحدد موضوعات المشروعات البحثية للطلاب للفصل الدراسى الثانى

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القاهرة - سامية سيد - حددت بعض الإدارات التعليمية والمديريات موضوعات المشروعات البحثية التى سيتم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني كالتالى: 

 

 

- المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث البيئة.

 

- جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك ( المياة - الكهرباء ).

 

- دور المدرسة في تنمية وعى الطلاب بالتغيرات المناخية. 

 

- مخاطر الألعاب الالكترونية. 

 

- اختيار احد المشروعات القومية وتحدث عنها في ظل الجمهورية الجديدة. 

 

المشروعات البحثية المرحلة الإعدادية 

- المبادرات الرئاسية التحضر للأخضر ودورها فى التوعية بمشكلات البيئة.

 

- المشروعات القومية فى مجال الطرق والكبارى وتأثيرها على التنمية.

 

- أهم الإنجازات في مجال الطاقة (طاقة الرياح الطاقة الشمسية). 

 

- حقل ظهر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

- التغيرات المناخية وتأثيرها على (الزراعة والمياة والصحة).

 

المشروعات البحثية المرحلة الثانوية.

 

- المثلث الذهبي في صعيد مصر وأهميتة فى تنمية الصعيد.

 

- دور التكنولوجيا وأثرها فى الصراع الفكرى في ظل العولمة.

 

- المشروعات القومية وتأثيرها على تنشيط السياحة.

 

- المشروعات القومية وانعكاستها على معدلات النمو الاقتصادى والاجتماعى.

 

- التحديات والإجراءات للحد من تغير المناخ.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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