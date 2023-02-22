شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارات التعليمية تحدد موضوعات المشروعات البحثية للطلاب للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر
- المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث البيئة.
- جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك ( المياة - الكهرباء ).
- دور المدرسة في تنمية وعى الطلاب بالتغيرات المناخية.
- مخاطر الألعاب الالكترونية.
- اختيار احد المشروعات القومية وتحدث عنها في ظل الجمهورية الجديدة.
المشروعات البحثية المرحلة الإعدادية
- المبادرات الرئاسية التحضر للأخضر ودورها فى التوعية بمشكلات البيئة.
- المشروعات القومية فى مجال الطرق والكبارى وتأثيرها على التنمية.
- أهم الإنجازات في مجال الطاقة (طاقة الرياح الطاقة الشمسية).
- حقل ظهر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- التغيرات المناخية وتأثيرها على (الزراعة والمياة والصحة).
المشروعات البحثية المرحلة الثانوية.
- المثلث الذهبي في صعيد مصر وأهميتة فى تنمية الصعيد.
- دور التكنولوجيا وأثرها فى الصراع الفكرى في ظل العولمة.
- المشروعات القومية وتأثيرها على تنشيط السياحة.
- المشروعات القومية وانعكاستها على معدلات النمو الاقتصادى والاجتماعى.
- التحديات والإجراءات للحد من تغير المناخ.