شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: 2500 عملية قسطرة قلبية تجرى سنويًا بأكاديمية القلب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المتيني أن التوسعات الجديدة ستساهم زيادة القدرة الاستيعابية لأكاديمية القلب، التي تستقبل سنويا نحو ما يقرب من: 17000 حالة بالعيادات الخارجية،2500 عملية قسطرة قلبية، 1200 عملية جراحة قلب كبار،600 عملية جراحة قلب أطفال، 400 عملية جراحة صدر،200 عملية منظار صدر،100 عملية قسطرة مخية، ليصل جمالي عدد المرضى المستفيدين سنويًا 22000 حالة.
وأشار الدكتور محمد الغنام، مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب، أن العمل على توفير أعلي معايير الجودة والخدمة يأتي في مقدمة أولويات مستشفيات الجامعة وتسعي لتنفيذه من خلال الإمكانيات المتاحة لدينا من موارد وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تستهدف قطاع الصحة، بما يعود بالنفع علي المواطن المستفيد النهائي من الخدمة.
وجاءت الافتتاحات بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الغنام مدير عام مستشفى أمراض و جراحات القلب و الأوعية الدموية ، وعمرو شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا، و المهتمين برعاية مرضي القلب في مصر.