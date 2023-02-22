شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطلق برنامجا بمنحة 39 مليون دولار فى قطاع تنظيم الأسرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت حكومة الولايات المتحدة اليوم، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مبادرة جديدة قيمتها 39 مليون دولار لمنظمة باثفايندر إنترناشيونال Pathfinder حول صحة الأسرة OSRA فى مصر، والتى تقدم الدعم والمعلومات للشباب المصرى حول خدمات تنظيم الأسرة والفهم الصحيح لخيارات الصحة الإنجابية للمباعدة بين ولادات الأطفال بشكل صحى ومستدام. وإضافة إلى الشراكة مع منظمة باثفايندر إنترناشيونال Pathfinder، تتعاون الوكالة الأمريكية بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان فى تنفيذ هذا البرنامج الهام، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم.

خلال الاحتفالية التى أُقيمت داخل المتحف المصرى الكبير، صرح السفير/ دانيال روبنستين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة قائلًا: " استثمرت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 435 مليون دولار فى الصحة الإنجابية على مدار الـ 30 عامًا الماضية. وقد أدت هذه الجهود بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة والسكان إلى انخفاض معدلات الخصوبة وتحسين نتائج الرعاية الصحية الإنجابية، وتزويد المرأة المصرية بالمعلومات الصحيحة للتعرف على الأخطار المحتملة التى تتعرض لها صحتها أثناء فترة الحمل والسعى للحصول على الرعاية الطبية فى الوقت المناسب. نحن فخورون بشراكتنا مع وزارة الصحة والسكان لتعزيز وتنفيذ حلول الرعاية الصحية المستدامة والعادلة للمرأة المصرية وأسرتها".

سيعتمد برنامج "أســرة" على أهداف البرنامج القومى لتنظيم الأسرة فى مصر من خلال العمل مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق الاستخدام والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الطبية الخاصة بقطاع الصحة، مما يجعل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية متاحة للجميع بما فى ذلك المجتمعات الأكثر احتياجًا. كما ستعمل حملات التوعية التى ينفذها برنامج "أســرة" على تمكين المرأة من خلال تشجيع المناقشات المثمرة حول تنظيم الأسرة حيث يتم الاستماع إلى أصوات وآراء الفتيات.

يعد دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروعات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية جزءًا من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكى فى مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.